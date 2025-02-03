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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR'ı Fabio Maresca oldu! - Galatasaray Haberleri

        Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR'ı Fabio Maresca oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:24
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        G.Saray maçına İtalyan VAR hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. Maresca'ya, AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

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