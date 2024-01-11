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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'i'n 20. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 900 TL'den satışa sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:35
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        Gaziantep FK-Fenerbahçe biletler satışta
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, konuk Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 900 TL'den satışa sunuldu.

        Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.

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