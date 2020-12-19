Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olurken Kanarya'nın 64. dakikada iptal edilen golü tartışma yarattı.

Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesi ile iptal edilirken VAR görüntüleri dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, Pelkas'ın Gaziantep FK'lı futbolcuyla aynı hizada olduğunu savunurken nizami gollerinin iptal edildiğini öne sürdü.

PELKAS'TAN OFSAYT, VAR VE PENALTI YORUMU

Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas mücadelenin ardından geçersiz sayılan golü ve Mame Thiam'ın pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. Yunan yıldız "Soyunma odasında gördüm ki bizim ofsayt olarak değerlendirilen golümüz, ofsayt değilmiş. Ben bunu saha içinde de fark etmiştim. Mame Thiam'a yapılan müdahale de penaltıydı. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.