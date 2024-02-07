Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında duygusal anlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kronometreler 4.17'yi gösterdiği sırada duygusal anlar yaşandı.

Maçın hakemi Burak Şeker, kronometreler bir yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu dakika ve saniyeyi gösterdiği esnada maçı durdurdu.

Bu sırada Gaziantep FK ve Fenerbahçe futbolcuları ile tribünlerdeki tüm taraftarlar, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri alkışlarla andı.

Tribünlerden sahaya atılan karanfiller ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.