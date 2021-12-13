Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 15 haftayı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe bu akşam Gaziantep FK ile yeşil sahalara çıkacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 16. haftasında gerçekleşecek olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE 11'LERİ

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira