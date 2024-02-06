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        Haberler Spor Futbol Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? FB muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? ZTK Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı kapsamında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe hatırlanacağı gibi 5. tur karşılaşmasında Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:00
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. İki takımda eksiklikler dikkat çekerken, muhteml 11'ler sporsevelerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 7 Şubat tarihinde saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

          Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

          İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Oosterwolde, Rade Kurunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Batshuayi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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