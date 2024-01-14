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        Haberler Spor Futbol Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu kapsamda Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverler gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 00:26 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:26
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        • 1

          Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde lider durumunda bulunan Fenerbahçe ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve muhtemel 11'ler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

        • 3

          GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Mert, Serdar Aziz, Bonucci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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