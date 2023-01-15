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Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı skor

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 19. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta oynanan derbide Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek yara sarmak istiyor. Gaziantep FK Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 15.01.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı skor
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Kalyon Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Gaziantep: Günay, Sagal, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Merkel, Jevtovic, Markovic, Maxim, Halil İbrahim, Figueiredo
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

LİGDE 7. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 7. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 6 mücadelede sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 16 golüne, Gaziantep FK 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep’te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, İstanbul’da da Fenerbahçe aynı skorla rakibini yendi.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 13 puan topladı. Rakip filelere 16 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde ise 6 gol gördü.

İRFAN CAN CEZALI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer almazken, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 2 maç men cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

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