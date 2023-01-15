LİGDE 7. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 7. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 6 mücadelede sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 16 golüne, Gaziantep FK 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep’te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, İstanbul’da da Fenerbahçe aynı skorla rakibini yendi.