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Gaziantep FK evindeki yenilmezliğini ilk maçta da sürdürdü

Evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçından beraberlikle ayrılan ve sahasında yaptığı son 8 Süper Lig maçında yenilmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, bu periyotta iç saha maçlarında 14 puan topladı. Gaziantep ekibi, iç saha maçlarında rakip filelere 17 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü

22.09.2020 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK
AA

Gaziantep Futbol Kulübü, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 8 maçını kaybetmedi.

Özellikle pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı maçlarda geçen sezon yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep temsilcisi, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon sahasındaki ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Gaziantep temsilcisi, son dakikada kalesini gole kapatamayarak 3 puandan oldu ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Böylelikle iç sahadaki yenilmezlik serisini bu sezona da taşıyarak 8 maça çıkaran kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 3 kez galip gelip, 5 kez de beraberliği bozamadı.

EN SON FENERBAHÇE'YE YENİLDİ

Gaziantep FK, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada gördü.

O günden bu yana henüz sahasında yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında ilk haftada Fatih Karagümrük'e karşı kaybetmeyerek 246 gündür yenilmeyen takım haline geldi.

Gaziantep ekibinin iç saha maçlarındaki gol istatistikleri de taraftarı sevindirdi.

Söz konusu 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandıran Gaziantep temsilcisi, bu sürede 8 kez de gole engel olamadı.

İç saha serisinde ligin 4. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi elde ettiği maç istatistikleri şöyle:

SezonHaftaMüsabakaSkor
2019-2020.Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor5-0
2019-2022.Gaziantep FK - Çaykur Rizespor2-0
2019-2025.Gaziantep FK - Trabzonspor1-1
2019-2027.Gaziantep FK - MKE Ankaragücü1-1
2019-2029.Gaziantep FK - Fraport-TAV Antalyaspor1-1
2019-2031.Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor3-1
2019-2033.Gaziantep FK - Kasımpaşa2-2
2020-212.Gaziantep FK - Fatih Karagümrük2-2

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, iç veya dış saha diye ayrım yapmadan her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.

Kendi evlerindeki maçlarda taraftar desteği görmeyi çok istediklerini anlatan Büyükekşi, “Bizim için her maç önemli. İnşallah yakın zamanda salgın tehlikesi de biter ve bir an önce taraftarımızla kucaklaşırız. Onlar bir olmak bizi daha güçlü koşacaktır.” ifadelerini kullandı.

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