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Haberler Futbol Türkiye Kupası Gaziantep FK evinde rahat turladı!

Gaziantep FK:3 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK, Dyorex Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Giriş: 22.12.2022 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK evinde rahat turladı!
DHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Furkan Soylap´in sert şutu üstten auta çıktı.

17´nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliu´nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic´in gelişine vuruşu yandan auta gitti.

19´uncu dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo´nun pasıyla topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Maxim´in sert şutu direkten auta çıktı.

24´üncü dakikada gelişen Boluspor atağonda Merih´in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak kurtardı.

40´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliu´nun sağ çaprazdan kaleye şutunda topun Batuhan´ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41´inci dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Maxim´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

65´inci dakikada Gaziantep FK´da sağ köşeden Maxim´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul´un kafa vuruşu filelere gitti: 2-0.

86´ncı dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu´nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90+4'üncü dakikada Gaziantep FK'nın kontra atağında topu sürükleyen Merkel'in ara pasında topla buluşan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.

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