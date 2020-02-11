11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep FK, "İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu" adıyla büyük bir organizasyon kurulması için çalışmalara başladı.
Yapılan açıklamaya göre, her biri 15-30 yaş aralığında 42 kişiden oluşacak 100 ekibin kurularak, inovasyon, girişimcilik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmesi, hem kulübe hem de kente aidiyet duygusunu geliştirmesi amaçlanıyor.
Platformda görev almak isteyen gençler, başvurularını 29 Şubat'a kadar "www.gfkgenclikplatformu.org" adresi üzerinden yapabilecek. Uygun kritere sahip başvurular, özel olarak tasarlanmış online sınav sistemi ve gelecek raporuna davet edilecek. Sınav ve rapor sonuçlarına göre birinci nesil çekirdek ekibini oluşturacak platform, 6 Mart itibarıyla çalışmalarına başlayacak.
BÜYÜKEKŞİ: GENÇLİĞİN GÜCÜNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu ile Türkiye'ye örnek bir yapılanmayı başlattıklarını dile getirdi.
Gençlerin iyi yetişmesinin önemine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Gençlik bizim en önemli varlığımız, geleceğimizdir. Dolayısıyla gençlerimizin gelişen bilim, teknoloji, sanat ve sporla barışık, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, günümüzün gerektirdiği donanımlara sahip bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu platformla, daha güçlü bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Gaziantep ve daha başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü için gençlerimizin enerjisinden, fikirlerinden, yani gençliğin gücünden faydalanmak istiyoruz."
Büyükekşi, bu platform kapsamındaki etkinliklerle gençlerin eğitim ve çalışma hayatındaki başarılarının da pekiştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin donanımlarını artırarak, geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri için çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle gençlerimiz, bilimsel, sportif ve sanatsal alandaki donanımlarını artırırken, takım çalışmasını, kardeşliği, memleket sevgisini de öğrenerek, hem ülkesine hem de insanlığa daha faydalı bireyler olacaklardır. Gaziantep'te yaşayan tüm gençlerimizi bu platformda yer almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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