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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de sezona başlarken ilk yarı için 20-21 puan bandında kendilerine hedef koyduklarını belirtti.
Ligde son 2 haftada eksiklere rağmen takımının çok iyi mücadele edip galibiyetler aldığını aktaran Rumen teknik adam, "İlk yarı için 20-21 puan hedeflerken daha bir hafta olmasına rağmen 23 puana ulaştık. Bunun için mutluyum ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerimizin karşılığını almayı başardık. Ümit ediyorum, ilk yarıda kalan son maçımızda da iyi bir skor alıp daha iyi noktaya geliriz." diye konuştu.
Ara transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:
"Gaziantep FK'nin daha üst sıralara çıkmasını elbette çok isterim. Bunun için de yönetimimizle bazı görüşmeler yaptık. Bazı transferlere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Takriben 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular kulübün menfaatleri doğrultusunda aramıza katılabilirse, çok daha iyi işlere imza atabiliriz. Bunun için de yönetimle el ele verip kulübün mali yapısını bozmadan halletmeye çalışacağız."
SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Gaziantep FK, Süper Lig'de yaptığı son 3 maçta 7 puan elde etti. Ligin 14. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, son iki maçında ise sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0, İstanbul'da Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. İlk yarının son haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK, 23 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
KAYODE'DEN SON 2 MAÇTA 4 GOL
Gaziantep FK'nin Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, son 2 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Kırmızı-siyahlı ekibin toplam 7 gol kaydettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında Kayode, 2'şer gol attı. Söz konusu gollerin 2'sini penaltıdan kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 7'ye yükseltti. Kayode, sezon öncesi Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'ten bir yıllığına kiralanmıştı.
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