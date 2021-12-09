Ligin ilk 15 haftasında takımını 13 karşılaşmada yalnız bırakmayan orta saha oyuncusu Recep Niyaz, 12 karşılaşmada ilk 11'de forma şansı buldu.
Sahada takımı için 1011 dakika mücadele eden Recep, son oynanan maçta Göztepe deplasmanında takımdaki ilk golünü kaydetti.
Recep Niyaz, AA muhabirine, genç yaşta futbola başladığını ve bunun hem avantajını hem de dezavantajını yaşadığını söyledi.
Denizlispor'dan sonra iyi ve kurumsal bir kulübe geldiğini ifade eden Recep, "Elbette bu süreçten sonra çok iyi performans gösterip başka yerlerde oynamak isterim ama buraya gelirken her zamanki önceliğimiz bu takımı iyi yerlere getirebilmek, başarılar elde etmek." dedi.
Takım için her zaman elinden gelinin fazlasını yapmaya çalıştığını ifada eden Recep, şöyle devam etti:
"Kötü olduğum maçlar illaki oldu ama hiç bir zaman kötü mücadele etmeye çalışmadım. Elimden geldiği kadar sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum ama performans anlamında yeterli olduğuma inanmıyorum. Lig uzun maraton ve bu süre içinde performans anlamında takıma çok daha iyi katkı sunacağıma inanıyorum. Hem oyun hem de skor anlamında uzun maraton var ve çok daha iyisini yaparım diye düşünüyorum."
TAKIMIN YERİNDEN MEMNUN DEĞİL
Recep Niyaz, ligde takımlarının hak ettiği yerde olduğuna inanmadığını ve daha üst sıralarda olmaları gerektiğini ifade etti.
İyi bir takım, teknik ekip ve yönetime sahip olduklarına belirten Recep, şunları kaydetti:
"Ben buraya gelirken bu takımın hedeflerinin farkındaydım. Camia, teknik ekip ve futbolcu kalitesi anlamında ligi iyi bir yerde bitireceğine inandığım bir takım. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Her anlamda yeterli olduğumuzu düşünüyorum. Elbette devre arasında gelen olur giden olur. Bunu teknik ekibimiz ve yönetim belirler. Ben bu takımın ligin sonunda ilk 5 içerisinde bitireceğine inanıyorum çünkü genel anlamda baktığımız zaman diğer kulüplere kıyasla fazlasıyla artımızın olduğuna inanıyorum."
Recep Niyaz, takımdaki dostluk ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu söyledi.
Kimseyle en küçük bir pürüz dahi yaşamadığını belirten Recep, "Beklediğimden çok daha iyi bir ortama geldim. Buralara gelirken hep dezavantaj yaşar mıyım diye düşündüm ama gördüğüm ortam çok üst düzey. İkili ilişkiler anlamında hiç sıkıntı yaşamadım. Kısa sürede çok pozitif şeyler yaşadım. İlerleyen zamanda bunun çok daha iyi olacağın inanıyorum. Tesislere ve evime giderken her an mutluyum." ifadelerini kullandı.
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