Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'deki ilk yıllarında başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Başarının devamı için istikrarın çok önemli olduğunu anlatan Büyükekşi, "Şu an iyi bir kadromuz var. O yüzden transfer döneminde öncelikle bunu korumak istiyoruz. Özellikle bu sezonu bizimle kiralık geçiren oyuncuların aramızda kalmasını istiyoruz. Bu anlamda da hocamızla beraber istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kadromuzu gelecek yıl için büyük oranda korumuş olacağız." dedi.
Geçen sezon lige yeni yükselmeleri nedeniyle sayı olarak fazla transfer yapıldığını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:
"Süper Lig'e yeni yükselmiş olmamız sebebiyle kadroda önemli değişiklikler yaptık. Ama bu sene durum farklı. Çok hareketli bir transfer dönemi yaşanacağını sanmıyorum, böyle bir şey de istemiyoruz. Zaten çok fazla transfere de ihtiyacımız yok. 1-2 nokta transferle daha güçlü bir ekip haline gelebiliriz. Bu transferler konusunda da hassas davranacağız. Takıma direkt katkı sağlayacak, kadroda rekabeti tetikleyecek oyuncular aramıza katılsın istiyoruz."
SUMUDICA İLE DEVAM EDİLECEK
Büyükekşi, şu an takımın tatilde olduğunu belirterek, yakında çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
O zaman bir çok konunun daha fazla netleşeceğini, yol haritalarını daha belirgin şekilde oluşturacaklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz sezon ortasında hocamız Sumudica ile sözleşme yenilemiştik. Şu an itibariyle biz hocamızdan, hocamız da takımdan memnun. Aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Bu yüzden Sumudica ile yolumuza devam edeceğiz. Bir araya geldiğimizde de istişare içerisinde transfer çalışmaları için çalışmaları hızlandıracağız."
HEDEF DAHA ÜST SIRALAR
Mehmet Büyükekşi, takımın bu yıl gösterdiği performans ve ligi bitirdikleri konum itibariyle takdir edilen bir ekip haline geldiklerini bildirdi.
Bu durumun kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini anlatan Büyükekşi, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ligi iyi bir puanla 8. sırada tamamladık. Dolayısıyla spor kamuoyunun da taraftarımızın da bizden beklentileri arttı. Zaten her zaman daha iyisini yapmaya gayret eden bir ekibiz. Bu yüzden gelecek sezonu, bu senenin biraz daha üzerinde bir noktada tamamlamak istiyoruz. İnşallah yeni transferlerimizle güçlenip bu hedef için yolumuza devam ederiz. Gelecek sezonda da adımızdan söz ettiren takım oluruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!