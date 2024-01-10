Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan, tedavi altında olan teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Gaziantep FK, hastanede tedavi gören teknik direktör Marius Sumudica'nın Hatayspor karşısında takımın başında yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altına alınan teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir. Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.