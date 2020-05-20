Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından tesislere geçen spor adamları, daha sonra takımla antrenmana başladı.