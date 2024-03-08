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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi başladı - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi başladı

        Gaziantep FK, Selçuk İnan'la teknik direktörlük görevi için 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:47
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        Selçuk İnan resmen Gaziantep FK'da!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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