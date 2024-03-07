Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi!

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Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

39 yaşındaki çalıştırıcı, hocalık kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başladı, daha sonra teknik direktör olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı. İstanbul ekibiyle 13 maça çıkan İnan, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.