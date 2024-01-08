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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:05
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        Sumudica hastaneye kaldırıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır." denildi.

        Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Sumudica'nın genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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