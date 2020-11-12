Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir futbolcu ve bir personelinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."