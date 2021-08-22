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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Karşılaşma 0-0 bitti. Spor yazarları, Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı

22.08.2021 - 11:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • BİLAL MEŞE

    Beşiktaş’ı rakiplerinden farklı kılan en büyük özelliği, baş döndüren pas trafiği... İlk yarıda bu farkındalığının yerinde yeller esiyordu adeta! Bırakın bir-iki pas yapmayı, verkaça bile girmekte zorlandı Kartal... Kartal, topu üçüncü bölgeye taşımakta bile zorlandı. Düşünün, Beşiktaş’ın bu yarıda rakip kaleyi bulan iki şutu var, hepsi o kadar... Artı, Kartal’ın etkili kramponlarına sanırsınız ki bu yarıda pranga vurdular. Öne çıkaracağımız bir oyuncu olmaz mı bu yarıda... Herkes neredeyse pas hatası yapmak için birbiriyle adeta yarıştı!

  • Gelelim Sergen hocanın sahaya sürdüğü on bire... Gördük ki, yeni transferlerden Alex Teixeira ve Batshuayi yedek kulübede... Tecrübeli hocanın bu tercihine kızmamak gerekir. Hem “kazanan kadro bozulmaz” düşüncesi, hem de 3 Türk oyuncu kuralı var. İnsanın elini kolunu bağlıyor! Hadi siz teknik direktör olun, yabancılardan kimi kesersiniz? Maçın özeti mi? Kartal ikinci yarıda biraz kıpırdanır gibi oldu ama iki net pozisyonu da kalesinde gördü. Yani, bu kötü oyuna, 1 puan iyidir.

  • REHA KAPSAL

    Siyah-beyazlılar G.Antep'in savunma arkasına geçemediği gibi, oyunu geniş alanda oynaması gerekirken; merkezi bu kadar kapatmış G.Antep'e karşı çizgi oyunlarını ne sağdan Rosier-Ghezzal, ne de soldan N'Sakala-N'Koudou ikilileriyle istenilen seviyede yapamadı. Sergen hoca, 67'de Gökhan, Teixeria ve Batshuayi değişikliklerine giderek, kenardan bütün hücum oyuncularını saha içine dahil etti.

  • Bu değişiklikler sonrası oyun Beşiktaş'ın adına hücum değişikliğine dönüşeceği gibi; top kaybında da savunma ve hücumda iki parçalı 5'e 5 bir oyunun ortaya çıkma riskini de beraberinde getirdi. N'Sakala'nın sağlık sebebiyle oyundan çıkması, kalan dakikalar için Beşiktaş'ın modunu da düşürdü. Zaten ikinci yarının 10 dakikalık bölümü haricinde, atanın galip geleceği maçta gol çıkmayınca beraberlik de kaçınılmaz oldu.

  • OKTAY DERELİOĞLU

    Beşiktaş, dün Gaziantep karşısında ilk 45'te beklenen temposundan uzakta bir görüntü sergiledi. Her iki takım da ilk yarıda seyir zevki açısından yeterli bir futbol ortaya koymadı. İlk 45 dakikada net bir pozisyon dahi izlemedik.İkinci yarıda Larin'in oyuna girişi Siyah- Beyazlı takımın temposunu artırdı ve Beşiktaş rakip kalede daha çok gözükmeye başladı

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