Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Gaziantep FK Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 21:45'de başlayacak...

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 2. hafta mücadelesine sahne olacak Gaziantep FK Beşiktaş maçı 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, N'sakala; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, N'Kodou, Kenan Karaman