Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Galatasaray maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Gaziantep FK Haberleri

        Memik Yılmaz: Galatasaray maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonda ligi bitirebildikleri en üst noktada bitirmek istediklerini söyleyerek, "Bizim için rakibin kim olduğu fark etmiyor, Galatasaray maçında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 11:49 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden futbol takımıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcularla bir süre görüştükten sonra kendisine yoğun destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Galatasaray maçında galibiyet isteyen taraftarlara, "Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de Gaziantep'iz" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, takımın son durumu, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

        "YENİ SEZON TÜRK FUTBOL CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

        Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Öncelikle yeni sezon Türk futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum bütün takımlarımıza. Yeni sezonda Türk futbol adına beklentilerimiz yüksek. Federasyonumuzun önemli çalışmaları var. Biz hakemlerimizin de Türk olmasından yanayız, biz evlatlarımızdan yanayız. İnşallah kazasız belasız, herkesin hak ettiği şekilde bir sezon geçiririz" dedi.

        REKLAM

        "BİRKAÇ NOKTA TRANSFERİ DAHA KADROMUZA KATACAĞIZ"

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 1-2 nokta transfer daha yapacaklarını söyleyen Başkan Memik Yılmaz, "Günümüz şartlarında futbol ciddi bir ekonomi, biz de iyi olsun diye biz de kendi çapımızda şehrimize ve takımımıza yaraşır şekilde transferlerimizi yaptık. Bir kaç nokta transferlerimiz daha var, onları da inşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takıma katacağız" ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYON OLMA HAYALİMİZ VAR AMA..."

        Takımın yeni sezon hedefleri ile ilgili soruya da cevap veren Yılmaz, "Her zaman için herkesin bir şampiyon olma hayali vardır ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp şehrimize yakışır bir yerde ligi bitirmek için mücadelemizi yapıyoruz. Gönül ister ki Gaziantep şampiyon olsun. Hedefsiz insan olmaz. Bizim mütevazi bir şekilde hedefimiz Gaziantep’e yakışır bir noktada ligi bitirmek. Ben buna inanıyorum. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        "TARAFTARLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

        Kendisine ve takıma yoğun destek veren taraftarlara da teşekkür eden Yılmaz, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Çünkü biz onlarla varız. 12. adam dediğimiz taraftarımız bizim için çok önemli. İnşallah seyirci sayımızı da daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde" şeklinde konuştu.

        "GALATASARAY MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Son olarak ligin ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Rakibin kim olduğu bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Anadolu takımları hepsi bizim için aynı. Herkes sahaya yenmek için çıkıyor. Biz de Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa