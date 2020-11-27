Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın sahalarında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor." diye konuştu.
Büyükekşi, geçen sezon ligdeki ilk yılları olmasına rağmen takdir toplayan bir takım haline geldiklerini ifade etti.
Bu sezon da geride kalan haftalarda önemli istatistikler elde ettiklerini anlatan Büyükekşi, "Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir ligde yenilmezlik serimizi 8 maça çıkardık. Bu da yadsınamaz bir başarı. Gerek sonuç gerekse de seyir zevki açısından geçen sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Yarın ligde Yeni Malatyaspor'u konuk edeceklerini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenimiz tam. Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmaya hedef maçı gözüyle bakıyoruz. Rakibimiz oldukça etkili ve güçlü bir camia ancak bizler de neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye göstermeyi başardık. Hocamıza ve takımımıza bu maçta da galip geleceklerine gönülden inanıyoruz. Taraftarımız yanımızda olamayacak ama desteklerini yine gönlümüzde hissetmeye devam edeceğiz. İnşallah uzun süredir devam eden sahamızdaki yenilmezlik serisine Malatya maçıyla bir galibiyet daha ekleyeceğiz."
"KUPADA VE LİGDE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"
Büyükekşi, takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-0 yendiğini hatırlatarak, "Serik Belediyespor maçı kupada yolumuza devam etme imkanı sunarken çok fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularımıza da oynama imkanı sağladı. Gördük ki takımdaki herkes başarıya odaklanmış durumda. Kupada da ligde de yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Yoğun bir maç fikstürlerinin bulunduğunu belirten Büyükekşi, "O yüzden her anı değerlendiriyoruz. Hocamız zaten futbolu her anıyla yaşayan biri. O yüzden her fırsatı değerlendirerek her maça aynı konsantrasyon ve ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki her geçen hafta takımımızın grafiği de daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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