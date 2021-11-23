Akınal, yazılı açıklamasında, hakemler Arslanboğa ve Güzenge'yi affetmeyeceklerini ve hukuki anlamda tüm girişimleri yerine getireceklerini belirtti.
Hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini savunan Akınal, şunları kaydetti:
"Dün akşam Türkiye'de tarihe geçecek hakem hatalarını gördüğümüz, karanlık bir geceyi geride bıraktık. Maç sadece 5 dakika oynatıldı ve bize göre 5. dakikada verilmeyen kırmızı kartla müsabaka sona erdi. Yine 45. dakikada skor 2-1 olur korkusu sonucu, bize göre net olan penaltımızın verilmemesiyle karşılaşma 3-0 bitti. Bir şehrin, bir takımın emeğiyle kimse oynayamaz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Gaziantep şehrinin emeğiyle oynayan her insana karşı tüm girişimlerimizi yapacağız. Bu kadar emek verilen bir ortamda düdüklerini ağzına kadar götürüp çalmaya yüreği yetmeyen insanların artık Türk futbolunda yeri olmadığına inanıyoruz. Aynı şekilde buna göz yumup, VAR pozisyonunda görevini yapmayan hakemleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz."
Türk futbolunun gelişmesi adına üzerlerine düşen fedakarlıkları yapmaya çalıştıklarını anlatan Akınal, "Nasıl ki biz bu sonuçla birlikte milyonlarca lira zarara uğruyorsak, sebep olanların da bedelini ödemeleri gerektiğine inanıyorum. Vicdanları varsa, kimseden bir girişim olmadan düdüklerini asacaklardır. Bu kararların hepsi Türk futbolunda utanç gecesi olarak anılacak olup, kariyerlerini sürdürmeleri durumunda her maçta bu anları hatırlatacaklardır. Gaziantep şehri olarak Suat Arslanboğa ve Mert Güzenge isimlerinin şehrimizin ismiyle bir daha asla yan yana gelmemesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hiçbir zaman ayrıcalık istemediklerini, sadece adalet beklediklerini anlatan Akınal, "Tüm içtenliğimle belirtmek isterim ki dün gerçekleşen hatalarla maç kazanacaksak, hiçbir zaman kazanmayalım. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil Türk futboluna emek veren tüm takımlar adına istiyoruz. Bırakın maçın sonucunu sahadaki futbolcular belirlesin. Akıttıkları o kadar ter, başka insanlar tarafından etkilenmesin. Umarım federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulumuz da üzerine düşen görevleri yerine getirerek bu arkadaşlarımız hakkında gerekeni yapacaklardır."
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