Büyükekşi, ligdeki her maçı aynı seviyede önemsediklerini ve çıktıkları her maçta puan almak istediklerini ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Büyükekşi, yeniden başlayan ligde MKE Ankaragücü ile iç sahada 1-1, geçen hafta da deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıklarını hatırlattı.
Alınan puanların önemine dikkati çeken Büyükekşi, şöyle konuştu:
"Ankaragücü maçında aslında istediğimiz performansın biraz uzağında kaldık. Daha iyi mücadele çıkarabilirdik ama olmadı. Neticede Ankaragücü de lige tutunma hesapları yapan, puan koparmanın güç olduğu bir ekip. Galatasaray da şampiyonluk hedefi olan, Türkiye'nin en güzide ekiplerinden birisi. Dolayısıyla alınan puanları değerli buluyorum ancak alınan puanların değer kazanabilmesi için iyi futbola ve iyi skora devam etmemiz gerek. Çıkışımızı sürdürmemiz gerektiğinin farkındayız."
Antalyaspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu belirten Büyükekşi, o yüzden daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.
"ÜÇ PUANI ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor ile sahalarında yapacakları maçtan da puanlar elde etmeyi istediklerini vurgulayarak, "Rakip, ivme yakalamış durumda ancak bizim de neler yapabileceğimizi herkes biliyor. İnanıyorum ki futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp üç puanı almak için mücadele edecekler." ifadesini kullandı.
Teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini, birliğin sağlanması halinde galibiyetin kaçınılmaz olacağına inandıklarını aktaran Büyükekşi, elde edecekleri galibiyeti de çok özledikleri taraftara hediye edeceklerini sözlerine ekledi.
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