Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den kulübe destek çağrısı:

Büyükekşi, kent protokolüyle internet üzerinden yapılan değerlendirme toplantısında, 2 sezondur Süper Lig'de yer aldıklarını ve şehrin marka değerini bu süreç içerisinde daha yukarıya taşımaya çalıştıklarını dile getirdi.
Bu anlamda Kevin Mirallas transferinin dünya çapında konuşulduğunu ve marka bilinirliğinin artırıldığını belirten Büyükekşi, geçen sezon ligi 8. sırada tamamladıklarını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zirve yaptığı dönemde bile başarıdan taviz vermediklerini kaydetti.
Mehmet Büyükekşi, koronavirüsün birçok sektörü olumsuz etkilediğine, futbol camiasının da bunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Koronavirüs nedeniyle kulübümüz finansal sıkıntılar yaşıyor. Karşılaşmaların seyircisiz oynanması nedeniyle maç bileti ve kombine satışı olmuyor. Bu da önemli bir gelir kaybı. Yayın gelirlerinde de döviz kurundan baktığımızda önemli bir gerileme söz konusu. Kulüplerin önemli giderleri döviz üzerinden çünkü oyuncuların maaşları ve menajer giderleri döviz üzerinden. Şu an gelirler, döviz bazında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 aşağıda. Giderler ise döviz kurlarından dolayı arttı. Geçen sene gelir 18'e bölünürken bu sene 21'e bölünecek. Sponsorluk ve reklam gelirlerinde düşüş yaşandı. Bu da bizleri finansal anlamda büyük bir sıkıntıya soktu. Geçen seneye göre bu sene gelirde artış olmadı hatta döviz ödemeleri nedeniyle giderler artıyor."
Sıkıntıların giderilmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktaran Büyükekşi, "Finansal anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gaziantep FK olarak hiçbir hedeften taviz verme niyetinde değiliz. Gerek ülkede gerekse yurt dışında adımızı daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. İç piyasada ve ihracatta bize bu hedefler katkı sağlayacak. Bu adımları gerçekleştirebilmek için tüm şehrimizin her ferdinden destek bekliyoruz. Herkesten karınca kararınca destek vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükekşi, bugüne kadar şehrin önde gelenlerinin önemli katkılar sağladığını, bundan sonra da desteğin sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
- Kaynak ihtiyacı 130 milyon lira
Vali Davut Gül ise spor kulüplerinin şehre önemli kazanımlar sağladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim Süper Lig'de kalıp hedeflere ulaşmamız için kaynağa ihtiyaç var. Bu noktada Gaziantep FK, Süper Lig'de olsun mu olmasın mı, buna karar vermeliyiz. Bunu 100 kişiye sorsak hepsi 'evet' der. O yüzden hepimizin çaba göstermesi lazım. Şu an kulüpte paraya ihtiyaç var. Bu eskiden gelen bir borç değil. Bu para ihtiyacı, yönetimlerin kötü yönetimi değil, uluslararası konjonktürden dolayı döviz kuru ve pandemi nedeniyle gelirlerin azalması. Bunu aile bütçesi olarak düşünmek lazım. Gelirler azaldı, giderler arttı. 1-2 seneyi atlatmamız gerekir. Altyapıya ciddi yatırım yapıldı. Bunun meyvelerini de önümüzdeki günlerde alacağımızı düşünüyorum."
Gül, şu an kulübün 130 milyon lira kaynağa ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bugüne kadar kulübün menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonraki süreçte de bu yönde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
Toplantıda, kentteki iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takıma destek sözü verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!