Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalışırken, ilk grup 16:30'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 17:30'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

Antrenmana karantinada bulunan Kana-Bıyık, Maxim, Günay ve Diarra katılamadı.