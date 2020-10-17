Gaziantep FK, Antalyaspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi takıma başarı diledi.

Bu idmanla hazırlık çalışmalarını tamamlayan Gaziantep ekibi, gün içerisinde maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa girecek.