Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımında da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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