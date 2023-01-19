Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalarda, Gaziantep FK 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile golü bulurken, Konyaspor ise 120+4. dakikada Mame Diouf ile eşitliği sağladı.

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