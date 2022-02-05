Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırladı.

Ev sahibi sahadan 5-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren goller Djilobodji (2), Muhammet, Maxim (penaltı) ve Furkan'dan geldi. Sivas'ın tek sayısını Goutas atarken 63'te Yatabare kırmızı kart gördü.

Ayrıntılar birazdan...