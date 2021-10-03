Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında Altay'ı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol olmazken Antep ikinci yarıda açıldı!

52. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekipte Maxim skoru 1-0'a getirdi. İlk golden 5 dakika sonra Merkel, farkı 2'ye çıkardı. Maxim 61'de bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-0'a getirdi.

63. dakikada Erhan Çelenk, Altay'ı umutlandırırken 73. dakikada Dicko maçın sonucunu söyledi: 4-1.

Üçüncü galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 11'e yükseltti. Altay ise 3. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.