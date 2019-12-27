27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükekşi, yaptığı açıklamada, takımın son haftalarda çok güzel bir grafik yakaladığını belirtti.
Artan performansın hemen herkesi memnun ettiğini anlatan Büyükekşi, güzel gidişatın puanlara da yansımaya başladığını ifade ederek, "Süper Lig’e yeni çıkmış bir takım için 23 puan toplamak gerçekten çok önemli bir başarı. Ama tabloyu daha büyük hale getirmek istiyorsak, bundan sonraki süreçte tüm Gaziantepli futbolseverlerle el ele vermemiz gerekiyor." dedi.
Bu anlamda ligin ilk yarısının son maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şöyle konuştu:
"Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Bu karşılaşmadan alacağımız bir galibiyetle belki de 7. sıraya kadar yükseleceğiz. Galibiyet alabilmemiz için hem futbolcularımız hem de taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Onlar tribünde, futbolcularımız da sahada mücadele edecek. Sezonun ilk yarısını güzel bir galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımız üzerine düşen görevi yapacak, buna inancım tam. Malatyaspor maçında 20 bin kişi statta olacak. Herkesi maça bekliyorum."
"HEDEF HER MAÇTA 20 BİN TARAFTAR"
Şehirle takım arasındaki bağı güçlendirmek istediklerine işaret eden Büyükekşi, bunun için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.
Başkan Büyükekşi, her hafta 12-18 yaş arasında 500 gencin stadyumda ağırlandığını anlatarak, geçtiğimiz günlerde başlattıkları "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasının da oldukça verimli geçtiğini hatırlattı.
Kampanya kapsamında Gaziantep'te bir gece organize edildiğini ve bunun İstanbul'da da yapılmasının planlandığını aktaran Büyükekşi, "Gaziantep şehri geçmişte futbolda çok önemli şeyler başardı. Bundan sonra da yine tekrarlayacak. Bunu yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ekonomik olarak bankalardan kredi almak yerine kendi şehrimizin, kendi insanımızın desteğiyle bunu başaracağız. Bu amaçla Gaziantep Tek Yürek kampanyasına herkes destek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Mehmet Büyükekşi, sezon sonunda ilk 10'da yer almayı hedeflerine dikkati çekerek, "Borcu olmayan, ekonomik olarak hiçbir sıkıntı yaşamayan bir kulüp kurmak için gece gündüz çalışacağız. Ama bizim asıl hedefimiz taraftar sayısını arttırmak. Bu anlamda her maçta ortalama 20 bin seyirciye ulaşmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig'de son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Gaziantep FK, 16. hafta sonunda 23 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
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