MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Gaziantep FK'nin orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı hemen önündeki Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, araya giren Ponck kornere gönderdi.
42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0
45+2. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi üzerinden Halil İbrahim Pehlivan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Zafer Görgen'den döndü. Dönen topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.
45+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Deniz Hümmet'ın ceza sahası içerisine ortasında Cisse şutunu çekti. Kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, topu sürükleyen Deniz Hümmet'in ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta, ceza sahasına kadar ilerleyen Sagal'ın pasında topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı sol taraftan ağlara gönderdi: 2-0
76. dakikada rakip sahada Figueiredo'dan topu kapan Pohjanpalo, ceza sahasına doğru ilerleyerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ekrem Kılıçarslan'dan döndü. Dönen topu gelişine bir vuruşla Mendes filelere gönderdi. Maçın hakemi Emre Kargın, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
83. dakikada Gaziantep FK'nin atağında, ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın sert vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 49 Ekrem Kılıçarslan), Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Sagal (Dk. 77 Messaoudi), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Stankovski (Dk. 67 Mendyl), Maxim, Figueiredo (Dk. 77 Borven)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Albayrak (Dk. 64 Güvenç Usta), Emir Han Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Mendes (Dk. 88 Soner Özdemir), Sabo, Umar (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Cisse (Dk. 64 Efe Tecimer)
Goller: Dk. 42 Stankovski, Dk. 59 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 89 Kitsiou, Dk. 90+1 Borven (Gaziantep FK)
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