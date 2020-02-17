Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu Çaykur Rizespor'du.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta ev sahibi 52. dakikada Andre Sousa, savunmaya çarpan vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

2 PENALTI KAÇTI, SUMUDICA ÇILDIRDI

Golün ardından sahalarda ender görülecek olaylar yaşandı. Gaziantep, 57. ve 61. dakikalarda penaltı kazanırken topun başına geçen Muhammet Demir, iki atışta da golü bulamadı. Teknik direktör Sumudica, ikinci penaltı öncesi başkasının atmasını isterken Muhammet'in buna kulak asmaması sonrası çılgına dönüp soyunma odasına gidip geri döndü.

Uzatma bölümünde Djilobodji, kafaylı farkı ikiye çıkarırken mücadele 2-0 noktalandı.

GAZİANTEP FK: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural (Dk. 83 Chibsah),Morais, Sousa, Maxim (Dk. 80 Diarra),Kayode, Muhammet Demir (Dk. 66 Twumasi)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 74 Samudio),Diomande, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Abarhoun),Umar, Boldrin, Skoda (Dk. 86 Sasse)

GOLLER: Dk. 52 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Fernandes (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Maxim, Dk. 39 Kubilay Aktaş, Dk. 70 Sousa (Gaziantep FK),Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 60 Talbi (Çaykur Rizespor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.

45+2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

52. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasında Fernandes'in Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural, sağdan topu ceza alanına yerden gönderdi. Oğuz Ceylan'ın vuruşunda top savunmadan döndü ve Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın ceza yayı önünde sert şutunda Fernandes'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

KAÇAN PENALTILAR VE KIRMIZI KART

56. dakikada Melnjak'ın kaleciye doğru pasını gönderdiği sırada araya giren Kayode'ye Fernandes'in yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve bu oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkardı. 57. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Kubilay Aktaş'ın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in, Oğulcan Çağlayan'a attığı çalımın ardından çektiği şutta top Talbi'nin eline çarptı ve hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Teknik direktörü Marius Sumudica'nın kullanmasını istememesine rağmen 61. dakikada bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya attı. Muhammet maçta ikinci kez penaltı atışını değerlendiremedi.

90. dakikada Sousa'nın pasını gönderdiği sırada topun Diomande'nin eline çarpası sonucu ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.