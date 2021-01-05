Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk etti.

İlk yarısı golsüz noktalanan maçta ev sahibi 69'da Maxim, 90+6'da Enver Cenk Şahin'in golleriyle 2-0 yenerek evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.

Son haftaların flaş ekiplerinden olan Ankaragücü'nün 2 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Antep ekibi puanını 31 yaparken Ankaragücü 15 puanda kaldı. Sumudica'nın öğrencileri maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu