Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 75. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK bu sonucun ardından 7 puana yükseldi. Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."