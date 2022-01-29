Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Gaziantep FK ile Gjilani, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gaziantep ekibi, Joao Figueiredo'nun 47. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.