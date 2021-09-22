Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü maçın 10. saniyesinde Muhammet Demir kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu Süper Lig tarihinin en erken golüne imza attı.

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