Gaziantep FK: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin tek golünü Gaziantep FK forması giyen Nicolas N'Koulou 71. dakikada attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.
Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
FİLİSTİN'E DESTEK
Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.
İSRAİLLİ OYUNCULAR YER ALMADI
Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel maç kadrosunda yer almadı.