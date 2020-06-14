Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi, Maxim'in 25. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti.

51'de Scarione, skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca takımlar 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep 33, Ankaragücü ise 24 puana yükseldi.