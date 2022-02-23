54. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen takımın atağında Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Ceza sahası içerisinde önünde topu buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortaya kafayla karşılayan Karim Hafes'in vuruşanda top kalenin sağından dışarı çıktı.

72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueriedo'nun yerden pasına penaltı noktası yakınında Muhammet Demir'in gelişine vuruşunu kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Maxim, Furkan Soyalp, Figueriedo, Muhammet Demir

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Philip, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaş), Ndong, Zeffane, Azubuke, Karim Hafes, Mustafa Eskihalleç, Nshimirimana (Dk. 78 Donsah), Dicko

Sarı kartlar: Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 70 Philip (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)