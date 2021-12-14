Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında harika bir golle öne geçti. 8. dakikada Joao Figueiredo, inanılmaz bir golün altına imza attı.

Sarı-lacivertliler atağa çıkarken Gustavo topu kaptırdı. Kaleci Berke'nin önde olduğunu gören Brezilyalı golcü, orta saha yakınlarından kendisine gelen topla müthiş bir şut çıkardı. Bu şuta önde yakalanan Berke, topa uzanamadı ve golü ağlarında gördü.

25 yaşındaki sambacının ağlara gönderdiği golde mesafe 43.3 metre olarak ölçüldü ve bu gol bu sezon Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.