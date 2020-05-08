Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüse" takip cihazı

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgına yönelik enfeksiyon tehdidine karşı şüpheli vaka olarak kabul edilen pozitif hasta yakınlarına anlık konumlarını belirlemek amacıyla, "COVİD-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı" dağıtılacak. Bu kişilerin de cihazı üstlerinde taşımaları zorunlu olacak. Karantinadaki hasta yakınları evlerinden dışarı çıkmaları halinde cihaz, "COVİD-19 Temaslı Vaka Karantina Takip Komuta Kontrol Merkezi"ne uyarı gönderecek. Bölgeye en yakın ekibin müdahalesiyle bu kişilerin evlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilerin izolasyon sürecini güvenli olarak tamamlaması sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir kriz olan koronavirüse karşı ulusal bir mücadele verdiklerini belirterek "Yerelde de Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün halkımızla paylaşacağımız cihazın, donanımı ve yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturuldu. En büyük ihtiyaç şu süreçte, pozitif vakaların yakınlarına yönelik takip sistemidir. Şüpheli hastalara bu cihazı vereceğiz. Oluşturulacak bu takip sistemiyle evde kalması gereken şüpheli vakanın evde kalmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de salgının ilk başladığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin birinci önceliğinin virüs olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Önemli olan sosyal mesafeyi muhafaza etmektir. Mecburi dışarı çıkmalarda da belli tedbirler almak gerekiyor. Hayat devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı gibi kontrollü bir hayat bizleri bekliyor. Normalleşme başladığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu cihazın işleyişi, normalde pozitif bir vakanın görülmesinin ardından vaka hastaneye alınıyordu, hastayla temas eden kişiler de tespit ediliyor, durumuna göre bazen hastanelere ve yurtlara yerleştirip izolasyon sağlanıyordu. Aile hekimleri, polisler bazen jandarmalar karantinadaki vatandaşlarımızı kontrol ediyordu. Fakat buna rağmen bazen yüzde 100 kontrol edemediğimiz vakalar oldu. Bu cihaz şüpheli vakaya verildiğinde ise takibi rahat bir şekilde yapılacak, gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınacak."