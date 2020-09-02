Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personelinden immün plazma bağışı

Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Gaziantep Şubesince farkındalık oluşturmak için Kovid-19'u atlatan belediye çalışanları için immün plazma bağışı kampanyası düzenlendi.Belediyenin hizmet binası önüne getirilen araçta 45 belediye çalışanı immün plazma bağışında bulundu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözle görülmeyen bir virüsün aileleri, şehirleri, ülkeyi ve dünyayı etkilediğini hatırlattı. Şahin, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinin başlamasından itibaren Bilim Kurulunu oluşturarak hızlı kararlar aldığını dile getirdi.Türkiye'nin bu yönüyle Amerika, Avrupa ve İskandinav ülkelerinden pozitif ayrıştığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:"İskandinav ülkelerinin başkanlarıyla yaptığımız bağlantılarda 'Siz bizden bazı konularda ayrıştınız.' dediler. Bunlardan birincisi güçlü liderlikti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde Bilim Kurulu oluştu ve çok hızlı kararlar alındı. 'İkincisi Türkiye'nin çok hızlı alt yapısı var. O kadar çok sağlığa yatırım yapılmış ki bugün bunun sonucu görüyorsunuz.' dediler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 100 bin kişide ne kadar yoğun bakım yatak kapasiten, soruyorlar. Türkiye'de bu 45, Japonya'da 7, İngiltere'de 6. Ne kadar çok sağlığa ve sağlık tesisine yatırım yaptığımızı gösteriyor. En zor, sıkıntılı ve kriz ortamında, zamanda bu fark ortaya konuyor."Şahin, immün plazma bağışında bulunan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kampanyaya çok özel bir ses verdiğini ifade etti.Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da immün plazmadaki antikorların virüs terörünü yok ettiğine dikkati çekerek plazma yöntemiyle tedavinin önemine işaret etti.Bağışta bulunan belediye çalışanlarından Şıh Mehmet Kaplan da yaptığı bağışın hastalara şifa olmasını dileyerek, "Hastalık sürecim iyi geçti çok şükür. Allah bütün doktorlarda ve sağlık çalışanlarından razı olsun." dedi.
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