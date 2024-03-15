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        Haberler Gündem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Habertürk'e açıklamalar

        Fatma Şahin: Şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Fatma Şahin, "Şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyor. Japonlarla çok sıkı çalışıyoruz" dedi. Şahin, "Metroyu şu anda beyannamemize koyduk. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı Strateji Yatırım Programı'na aldırmak. Finansal destek ve ihale aşamasına geldik." şeklinde konuştu. Şahin, "Yeraltı çok önemli. Yeraltını çok iyi kullanmak gerekiyor." ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:44
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        "Şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyor"
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Şahin'in konuşmasından öne çıkanlar:

        "ŞEHRİ DAYANIKLI VE DİRENÇLİ HALE DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR"

        Başladığımız işler var, bitirdiğimiz işler var. Büyük bir depremden çıktık. Birincisi dirençli şehir. Küresel ısınma, çevresel kalkınma ve şehrin dirençli olması gerekiyor. Şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyor. Japonlarla çok sıkı çalışıyoruz. Japonlar Kobe depremiyle yenilikçi yeniden yapılanma diyor. Yeni Nurdağı ve eski Nurdağı'nı nasıl birbirine bağlayacağız, orada yollar nasıl genişletilecek, yeşil ekonomi nasıl belirlenecek. Bir daha 6 Şubat yaşanmasın diye ne yapılacak? Bunları çalışıyoruz. Şehri daha dayanıklı ve dirençli hale getirmek için büyük bir çalışma var. Nurdağı'nın girişinde 11 ildeki depremde şehit olanlarımızın isimlerinin anma bölümü var. Sonra simülasyon ve 7.7'ye götürüyor. O geceyi yaşıyorsun.

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        "METROYU ŞU ANDA BEYANNAMEMİZE KOYDUK"

        Konut en büyük temel ihtiyaç. Zaten göç alıyorduk. Bir taraftan TOKİ yapıyor. Tek başına devletten beklemeden kendimiz yapıyoruz. Biz Hazine'den araziyi alıyoruz, altyapıyı getiriyoruz. Tek şartımız var, "2 yıl içinde siz de evinizi yapın" diyoruz. Arz talebi karşılayacağız ki ev ve kira fiyatlarında yükseliş hepimizi rahatsız ediyor. Devletten beklemeden kim ne yapabilir? Bu açığı kapatmamız gerekiyor. Vadettiklerimizden başlatamadığımız metro oldu. 6 Şubat'ta gündem tamamen değişince bütçemizin yarısını Nurdağı-İslahiye'ye gitti. İnsanların canını, malını korumak bizim görevimiz. Metroyu şu anda beyannamemize koyduk. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı Strateji Yatırım Programı'na aldırmak. Finansal destek ve ihale aşamasına geldik. Ankara'da Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle 'bismillah' deyip ona başlayacağız.

        "HİDROJENLİ OTOBÜS YAPTIK"

        Gaziantep'te çok özel çalışma yaptık. Hidrojenli otobüs yaptık. Almanya'da şu anda olağanüstü çalışıyor. Dünya buraya gidiyor. Yerli ve milli yaptılar. Bilgi ekonomisi bu. Su buharı çıkıyor. Hidrojeni dolduruyorsunuz, 500 kilometre doldurduğunda gidebiliyor. Yeniden akaryakıt istasyonuna geliyor. 20 otobüs için fizibilitemizi yaptık. Biraz pahalı ama 10 yıl önce güneş enerjisi de pahalıydı. Bir 5 yıl sonra o kadar çok talep edilecek ki. Paris Anlaşması imzalandı, ülkeler buna geçmek zorunda. Uluslararası krediler de buna dönmüş durumda.

        "TRAFİK SORUNUMUZ VAR"

        Vaatlerimizden yüzde 75'ini yaptım. En önemlisi sosyal politikalardı. Ben kurucu Aile Bakanıyım. Kadınlar süperman falan değil. Sosyal destek lazım. Önce kendi çalışanımıza kreş açtık. Okul başlı çalışıyoruz. Dün Milli Eğitim Bakanımız Gaziantep'teydi. 40 bin öğretmene verdik. Bisikleti ve bisiklet yolunu ulaşım aracı olarak kullanacak şekilde şehri dönüştürüyoruz. Trafik sorunumuz var. Aşırı göç alan bütün şehirlerde var. Hafif raylı ile bunu geçiştiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarda trafik sorunu azaltılacak

        "YERALTINI ÇOK İYİ KULLANMAK GEREKİYOR"

        İki milyonu geçen şehirlerde çok fazla yatırım gerekiyor. İyi bir planlama, iyi bir acil plan gerekiyor. Çözümleyerek gitmek gerekiyor. Yeraltı çok önemli. Yeraltını çok iyi kullanmak gerekiyor. Hem depremden kaynaklı yeniden bir planlama gerekiyor. Hem de göçümüz devam ediyor. Bir anda sanayileşme devam ettiği için içgöç devam ediyor. Güneydoğudan göç devam ediyor. Gelen bu göçe göre planlamalarımızı yaptık. Köprülü kavşaklar devam edecek sıkışma noktalarında. İkinci bir çevre yolu. Metrekare yoğunluğunda Moskova ile yarışıyoruz.

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