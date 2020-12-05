GAZİANTEP - Bestelediği şarkıyı tüm dünyaya duyurmak istiyor

Geçen yıl Osmaniyeli 257 şehidin anısına her biri için ayrı ayrı şarkılar besteleyen, şarkıların sözlerini şehitlerin fotoğrafları ile birleştirdiği tabloları da ailelerine armağan eden Gökhan, şimdi de pandemi sürecinde halka moral olması ümidiyle "Bugün de yarın da çok güzel olsun" adlı eseri tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.Söz ve müziğin kendisine ait olan eseri için klip de çekme planı yapan Gökhan, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istiyor.Müzisyen Hanifi Gökhan, AA muhabirine, bestelediği eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde tüm dünyaya moral ve dua olmasını ümit ettiğini ifade etti.Eserine güvendiğini belirten Gökhan, şöyle konuştu:
"Müzik Koordinatörü Ferhar Er ağabeyim ile stüdyo ortamında bestelediğim şarkıyı hayata geçirmek istiyoruz. Usta şair Bestami Yazgan ise bestelediğim esere iki kıta şiiri ile destek verdi. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Daşöz ise bizlere her türlü imkanı sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler şair, müzisyen ve bestekar olarak halkımızın durumunu göz ardı edemezdik. Bu eserleri besteleyerek halkımıza umut saçmak ve onların yüreklerinde bir ferahlık hasıl olmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah başaracağız. Eserimize klip çekerek halkımıza ve tüm dünyaya 'Bismillah' diyerek huzur ve mutluluk saçmayı düşünüyoruz. İnsanlarımıza moral vermeyi düşünüyoruz. "
2020 yılının kötü anılarla geçtiğini belirten Gökhan, "Bu yıl deprem, askerimizin cephede mücadelesi, iç ve dış düşmanlar, çoğaldı. Halkımız, moral olarak çöküntü içinde kaldı. Ayrıca pandemi süreci var. Hiç kimse istediklerini yapamıyor. Tabi devletimizin büyük mücadelesi var. Cumhurbaşkanımız ve askerimizin yanında olmak için böyle bir eser besteledik. Bugün de yarın da çok güzel olsun dedik. Hep dua ettik. Öyle bir çağa gelelim ki tüm dünya al bayrağımızın gölgesinde huzur bulsun." diye konuştu.Eseri zor şartlar altında bestelediklerini anlatan Gökhan, besteledikleri eseri tüm dünyaya armağan edeceklerini ve bu şekilde mesaj vereceklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!