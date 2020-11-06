Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bu akşam 20:00'de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile iligli merak edilenleri bir araya getirdik.

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadele Gaziantep Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

KARTAL SERİYİ 3 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Cezası 1 maça indirilen Josef de Souza maçta forma giyebilecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile N'Koudou ise görev alamayacak.