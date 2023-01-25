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Gaziantep Basketbol, çeyrek finalde

Gaziantep Basketbol Erkek Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ekibi Kalev Cramo'yu 92-70 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Giriş: 25.01.2023 - 23:39 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep Basketbol, çeyrek finalde
AA

Başkent Tallinn'deki Kalevi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 24-9 üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına ise 47-29 önde gitti.

Üçüncü periyot sonunda farkı 27 sayıya (53-80) çıkaran Gaziantep ekibi, mücadeleyi 92-70 kazandı.

Gaziantep Basketbol'u galibiyete, 27 sayı atan Hanlan ve 25 sayı kaydeden Hammonds taşıdı.

Grupta 4'te 4 yapan Gaziantep Basketbol, bitime 2 maç kala çeyrek final biletini aldı. Kalev Cramo ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar tur atlayacak.

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